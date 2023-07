Intel Core Raptor Lake 14 gen: ancora nuovi dettagli sul refresh dei processori desktop

La quattordicesima generazione di Intel, come ormai saprete, sarà composta da architetture diverse, dove l'atteso Meteor Lake non sarà il protagonista assoluto ma dovrà condividere il posto con una versione Refresh dell'attuale Raptor Lake. Quest'ultimo sarà la base per tutti i processori desktop in arrivo per quest'anno e in attesa dell'evento di settembre dove vi sarà una presentazione ufficiale da parte di Intel, le fughe di notizie con nuovi dettagli si fanno sempre più insistenti.

Stavolta sono trapelate le specifiche riguardanti le CPU Intel Core i9-14900K, i7-14700K, i5-14600K che, come potevamo attenderci, prevedono una velocità di clock più alta rispetto alla tredicesima generazione e di conseguenza un consumo più elevato. Non sono stati pubblicati dati per tutte le CPU che comporranno la gamma e i dettagli apparsi online si riferiscono alla sola linea K, di base molto simile all'attuale ma con alcune ottimizzazioni in grado di migliorare le prestazioni viste nei processori di attuale generazione.