Team Fortress 2 ha superato Overwatch 2 su Twitch per numero di spettatori

Team Fortress 2 - FPS free to play di Valve del 2007 - è stato in grado di superare (anche se per poco) il numero di spettatori contemporanei su Twitch di Overwatch 2 - FPS free to play di Blizzard del 2022 -.

Il tutto è avvenuto il 24 luglio 2023, quando Team Fortress 2 ha raggiunto quota 33.712 spettatori contemporanei su Twitch, mentre Overwatch 2 si è fermato nello stesso momento a 16.072. Va però detto che il numero di spettatori medio del gioco di Blizzard è superiore rispetto a quello del gioco di Valve. Non è inoltre detto che Team Fortress 2 sia in grado di battere ancora per molto tempo Overwatch 2.