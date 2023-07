I giochi Blizzard arrivano su Steam, a partire da Overwatch 2

Activision Blizzard ha annunciato l'intenzione di portare i giochi del catalogo Blizzard su Steam, dopo anni di esclusione dello store di Valve dal sistema di distribuzione adottato dalla compagnia, che aveva scelto di distribuire tali giochi in esclusiva su Battle.net.

Dopo ben 27 anni, comincia a cadere il muro dell'esclusiva su Battle.net e lo farà a partire da Overwatch 2, che sarà il primo gioco Blizzard ad essere disponibile su Steam dopo questo lungo periodo di allontanamento forzato. Il gioco in questione arriverà su Steam il 10 agosto 2023 e sarà seguito poi da altri titoli, ancora da confermare.

Con un annuncio pubblicato oggi, Blizzard ha confermato che il suo catalogo di giochi per PC, finora disponibile in esclusiva su Battle.net, verrà inserito all'interno di Steam, seguendo dunque la stessa iniziativa adottata già da altri publisher in passato, come la stessa Microsoft.

In effetti, considerando che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sembra essere ormai alle porte, è possibile che questa decisione sia stata spinta proprio dal prossimo cambio di gestione per la compagnia, che in questo modo si adeguerebbe ai sistemi di distribuzione già adottati da quella che sarà la sua compagnia-madre.

Fatto sta che, con questa decisione, decade l'esclusiva Battle.net che era stata instaurata la prima volta nel 1996, partendo proprio dal primo Diablo. Con la successiva fusione con Activision, anche alcuni giochi di quest'ultima sono passati all'interno di Battle.net, come alcuni Call of Duty e Crash Bandicoot 4, ma sembra che presto la situazione cambierà.