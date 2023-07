Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, un primo video approfondimento sull'espansione

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island continua a svelarsi, ormai alla vigilia del lancio del primo episodio dell'espansione in tre parti basata sulla celebre serie di LucasArts: vediamo oggi un primo video approfondimento "deep dive" su tutte le caratteristiche del gioco.

Come abbiamo visto anche nel video diario pubblicato ieri, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island è un vero e proprio omaggio ai capitoli classici della serie Monkey Island, in particolare i primi due ma con alcuni riferimenti anche al terzo, in particolare per quanto riguarda il personaggio di Murray.

Come spiegato dal director di Rare, Mike Chapman, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island si presenta come una vera e propria avventura. Nell'espansione, che verrà pubblicata in tre parti a cadenza mensile, a partire dal 20 luglio 2023, ci troveremo a prendere parte a una storia che coinvolge i personaggi storici di Monkey Island, come Guybrush Threepwood e LeChuck.