Star Wars Outlaws: il team di sviluppo ringrazia per l'accoglienza e rimanda i fan al Comic Con

Massive Games, il team di sviluppo di Star Wars Outlaws, ha pubblicato una lettera sul sito ufficiale del gioco per ringraziare i fan per l'accoglienza riservata all'annuncio del gioco, decisamente calorosa. Per chi non lo conoscesse si tratta di un action open world ambientato nel mondo di Star Wars.

Massive ha rimandato al Comic Con di San Diego per avere altre informazioni sullo sviluppo. L'evento inizierà il 20 luglio e avrà termine il 23 luglio 2023.