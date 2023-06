Star Wars Outlaws, trailer di annuncio del nuovo gioco di Ubisoft dall'Xbox Games Showcase

Oggi, 11 giugno 2023, è andato in onda l'Xbox Games Showcase e abbiamo avuto modo di vedere il nuovo gioco di Star Wars sviluppato da Ubisoft. Si chiamerà Star Wars Outlaws, in arrivo nel 2024 su Xbox Series X|S. Supponiamo arriverà anche su PS5, ma al momento della scrittura non abbiamo ancora una conferma ufficiale. Non è invece stata citata la versione PC.

Massive Entertainment è il team di sviluppo principale, supportato ovviamente da Lucasfilm. Il trailer ci presenta la protagonista, mentre in un bar gioca d'azzardo e dei cacciatori di taglie cercano di catturarla. La donna, con l'aiuto di un animaletto, fugge con una moto. La voce narrante ci spiega che la donna sta cercando di essere libera.

Il trailer ci mostra vari elementi distintivi di Star Wars, come un rancor, varie navette e scontri spaziali. Non abbiamo avuto modo di vedere il gameplay, ma diamo per scontato che si tratti di un gioco d'azione in terza persona. Dovremo attendere nuovi dettagli da parte di Ubisoft: forse ci sarà spazio durante l'Ubisoft Forward di lunedì.