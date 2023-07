Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, un video diario ci porta a Melee Island

Come dimostrato nel video, molte ambientazioni classiche dell'isola sono state ricostruite in maniera piuttosto fedele all'originale , pur mantenendo lo stile tipico di Sea of Thieves.

Rare ci porta a visitare Melee Island con il nuovo video diario dedicato a Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island , la nuova maxi-espansione del celebre gioco piratesco che presenta un cross-over d'eccezione visto che è incentrata su Monkey Island.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island e gli omaggi agli originali

Mike Chapman, il director di Rare impegnato su Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, ha spiegato che, pur avendo progettato le isole di Melee Island e Monkey Island in maniera in gran parte originale, per venire incontro alle avventure da vivere all'interno del gioco, diversi aspetti sono tratti dai primi due capitoli della serie.

Per questo motivo, in vari punti è possibile vedere proprio le caratteristiche storiche di Melee Island, e il director invita i giocatori a giocare con la telecamera e l'inquadratura per ritrovare proprio gli scorci classici dell'isola di partenza di The Secret of Monkey Island, ricreati con grande passione da Rare.

Gli omaggi sono soprattutto per i primi due capitoli della serie, ma ci sono riferimenti anche al terzo, The Curse of Monkey Island, in particolare con il personaggio di Murray che sarà presente all'interno di Sea of Thieves. Annunciato con un trailer nel corso dell'Xbox Games Showcase 2023, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island è un'espansione gratuita che verrà pubblicata in tre parti a cadenza mensile, a partire dal 20 luglio 2023.