Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, trailer e data di uscita della nuova collaborazione

Oggi, 11 giugno 2023, è andato in onda l'Xbox Games Showcase e abbiamo avuto modo di vedere una nuova collaborazione tra Rare e Lucasart per Sea of Thieves basata su The Legend of Monkey Island. Arriverà il 20 luglio 2023 su PC e Xbox.

Il trailer ci presenta una nuova isola basata su Monkey Island nella quale possiamo trovare il protagonista del gioco di Lucasart, così come il suo principale nemico storico. Sulla base del trailer, possiamo aspettarci una forte impronta narrativa, con probabilmente nuove missioni e tanti contenuti estetici basati su The Legend of Monkey Island.

Innegabilmente la fusione di Sea of Thieves e The Legend of Monkey Island è più che naturale e soprattutto sarà particolarmente gradita dai giocatori di entrambi i giochi. Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo contenuto?