33 Immortals annunciato con un trailer all'Xbox Showcase, è un action con co-op a 33 giocatori

Tra i tanti protagonisti dell'Xbox Games Showcase c'è stato spazio anche per giochi nuovi di zecca. È il caso di 33 Immortals, un action realizzato da Thunder Lotus, gli autori di Jotun, Sundered e Spirtifarer, che sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC nel corso del 2024 (per il momento non ci sono informazioni su altre piattaforme). Al lancio sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.

33 Immortals è stato presentato come un action-roguelike con visuale isometrica e un'interessantissima modalità cooperativa a ben 33 giocatori, dando quasi l'idea di affrontare il raid di un MMO.

Nel gioco impersoneremo delle anime dannate che si ribellano al giudiozio degli Dei. Dovremo affrontare le loro armate, in mappe generate con elementi casuali e dove di tanto in tanto si verificano dei cataclismi a seconda del capriccio della divinità di turno.

