Persona 3 Reload annunciato all'Xbox Showcase

Come ampiamente preannunciato, in occasione dell'Xbox Showcase è stato presentato Persona 3 Reload, il remake in Unreal Engine 5 dello storico gioco di ruolo di Atlus. L'uscita è prevista a inizio 2024. Il gioco è in sviluppo per PC e Xbox Series X/S e uscirà da subito anche sull'Xbox Game Pass.

Vediamo il filmato di presentazione, in cui possiamo ammirare il gameplay rifatto con il moderno motore di Epic Games:

L'Xbox Showcase è l'evento annuale in cui vengono presentati i nuovi giochi per Xbox. Quest'anno suscita un'attesa particolare grazie alla presenza di Starfield e Forza Motorsport, ma ci sono anche molte altre sorprese in serbo, tanto da renderlo potenzialmente il miglior evento di presentazione dell'anno.