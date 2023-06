Payday 3, trailer con data di uscita: su Xbox Game Pass dal day one

Payday 3 ha una data di uscita ufficiale, fissata al 21 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non è tutto: il nuovo capitolo della serie heist firmata Starbreeze Studios sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one.

A rivelarlo è il trailer del gameplay presentato durante l'Xbox Games Showcase, che conferma il leak della data di uscita di Payday 3 spuntato qualche tempo fa ma soprattutto mostra il gioco in azione, con tutta la sua spettacolare frenesia.

Se infatti la formula heist sembra quella di sempre, con la nostra squadra di quattro criminali impegnata a portare a termine colpi sempre più complessi e rischiosi, tutto ciò che la circonda sembra sia stato potenziato e non poco.

Ci sono infatti accenni a una verticalità inedita per quanto concerne gli scenari, nuove abilità per i personaggi e le immancabili, coinvolgenti sparatorie che li vedranno protagonisti non appena qualcosa andrà storto e le forze di polizia accorreranno in massa sul luogo del crimine.