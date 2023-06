Payday 3, data di uscita del nuovo capitolo rivelata da un leaker

Payday 3 ha una data di uscita fissata al prossimo 21 settembre, o quantomeno è ciò che ha riportato il noto leaker Aggiornamenti Lumia, che come sappiamo è solito individuare nel codice dei vari store online questo tipo di informazioni e in genere non sbaglia.

Il mese scorso il CEO di Starbreeze ha suggerito per Payday 3 un'uscita nella seconda metà del 2023, dunque la data di lancio emersa dal leak sarebbe compatibile con questi presupposti, anche se molti parlano del 18 settembre: forse un accesso anticipato per chi prenota?

A distanza di ben dieci anni dalla pubblicazione di Payday 2, la serie ha senza dubbio bisogno di fare nuovamente capolino su PC e console, e siamo curiosi di vedere in che modo gli autori ne abbiano aggiornato le meccaniche rispetto ai primi due capitoli.

Come ricorderete, in Payday controlliamo una squadra di criminali determinati a racimolare un sostanzioso gruzzolo prima di sparire dalla scena, completando una serie di colpi man mano più difficili e rischiosi e cercando di volta in volta di raccogliere il bottino e scappare prima che la situazione diventi troppo calda.

La stessa formula (letteralmente la stessa) è stata riproposta di recente: ne abbiamo parlato nella recensione di Crime Boss: Rockay City.