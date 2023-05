Payday 3: il CEO di Starbreeze suggerisce l'uscita nella seconda metà del 2023

Tobias Sjogren, il CEO di Starbreeze, ha suggerito in un aggiornamento sullo stato della compagnia che l'attesissimo Payday 3 potrebbe uscire nella seconda metà del 2023. In realtà Sjogren è stato più specifico, parlando di campagna marketing prevista per l'estate. Quindi è probabile che il gioco uscirà in autunno.

Che Payday 3 fosse in arrivo lo si era intuito dal teaser trailer pubblicato oggi, che ha anticipato la presentazione del gioco completo. Molti gli indizi disseminati anche all'interno di Payday 2, che mirano a creare un collegamento diretto tra il vecchio e il nuovo gioco.

Attualmente Payday 3 ha già degli ottimi numeri a cui aggrapparsi, considerando ad esempio che su Steam è stato aggiunto a più di un milione di liste dei desideri. Sjogren ha spiegato che: "il 2023 è l'anno di Payday... Io, come tutta Starbreeze, non vediamo l'ora di mostrarsi ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni."

Sjogren ha anche detto che i ricavi di Payday 3 finanzieranno gli altri titoli della compagnia, che dovrebbero essere pubblicati nel 2025 e nel 2027. Inoltre ha anche svelato che Starbreeze ha già un programma di DLC per il gioco, DLC che saranno pubblicati a cadenza regolare. D'altro canto Payday 2 è stato supportato con moltissimi contenuti extra, quindi era lecito attendersi che accadesse lo stesso anche con il nuovo gioco.