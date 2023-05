Payday 3, teaser trailer svelato: un gameplay completo è in arrivo, ecco quando

Starbreeze Entertainment ha condiviso un teaser trailer per Payday 3, il nuovo sparatutto cooperativo. Potete vedere il brevissimo filmato poco sotto. Inoltre, ha confermato che la vera presentazione di gameplay sarà disponibile questa estate: purtroppo non ha indicato una data più precisa.

Purtroppo questo teaser di Payday 3 non ci mostra praticamente nulla. Vediamo unicamente una figura in ombra che afferma: "Okay, ragazzi, è un lavoro semplice". Subito dopo viene confermato che il gameplay completo arriverà in estate. Tutto qui.

Chiaramente il teaser serve unicamente per segnalare quando vi sarà la vera presentazione. Il team aveva già iniziato a far parlare di Payday 3 a inizio anno, quando ha reso disponibile il logo del gioco e un altro breve teaser.

Chiaramente, Starbreeze Entertainment ha deciso di prendersi il proprio tempo per annunciare in modo completo Payday 3, preferendo solleticare l'interesse dei giocatori con questi piccoli teaser. Senza vere una data precisa per la presentazione, o anche solo un mese, è difficile sapere quanto tempo dovremo attendere. Potrebbe essere giugno così come agosto.

La descrizione ufficiale di Payday 3 recita: "Tornate alla vita del crimine nei panni della Payday Gang, l'invidia dei loro pari e l'incubo delle forze dell'ordine ovunque vadano. Alcuni anni dopo la fine del regno del terrore della banda su Washington DC, i membri del team si riuniscono ancora una volta per affrontare una minaccia che li ha costretti a mettere da parte il proprio pensionamento anticipato."

Payday 3 è in arrivo nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.