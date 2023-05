Offerte eBay: Zelda Tears of the Kingdom, la prenotazione è in sconto per il gioco Switch

Tramite eBay Italia è possibile fare la prenotazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in sconto. La data di uscita è il 12 maggio 2023. Il prezzo del gioco Switch è 62.99€ invece di 69.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è game_electronic_virz, con il 99.9% di feedback positivo e catalogato come Servizio eBay Premium per affidabilità e velocità di spedizione, che è ovviamente gratuita. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il seguito di Breath of the Wild. Torneremo a Hyrule ma la troveremo cambiata. Non solo la mappa "terrena" avrà una serie di modifiche, ma ci saranno una serie di isole nel cielo da esplorare, usando nuovi poteri di Link.