Classifica UK: Hogwarts Legacy primo, seguito da Star Wars Jedi: Survivor e Dead Island 2

Come di consueto è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico stilata da GfK. Al primo posto come potete immaginare c'è Hogwarts Legacy grazie al boost di vendite dovuto al lancio delle versioni old-gen per PS4 e Xbox One. In seconda e terza posizione troviamo rispettivamente Star Wars Jedi: Survivor e Dead Island 2, due delle novità maggiori delle ultime settimane. Ecco la top 10 al completo:

Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor Dead Island 2 Mario Kart 8 Deluxe FIFA 23 Super Mario Odyssey WWE 2K23 GTA 5 Call of Duty: Modern Warfare 2 Minecraft Legends

Come già anticipato poche ore fa da Christopher Dring, Hogwarts Legacy è sì primo, ma comprensibilmente su PS4 e Xbox One non ha registrato numeri neppure paragonabili rispetto a quelli su PS5 e Xbox One al lancio. Nonostante tutto, le versioni old-gen rappresentano il quarto maggior debutto per volumi di vendita in UK del 2023 finora, dopo a Resident Evil 4 Remake e Star Wars: Jedi Survivor e prima di Dead Island 2.

Star Wars Jedi: Survivor invece è sceso di una posizione rispetto alla scorsa settimana, con le vendite che sono calate del 68%. Dring sottolinea che guardando al mercato retail, Fallen Order nella settimana di lancio nel Regno Unito ha venduto un terzo di copie in più rispetto al suo sequel, ma tenendo in considerazione anche il mercato digitale, quindi le vendite totali, attualmente Survivor sta registrando numeri superiori al 30%.

Per il resto la top 10 include giochi sempreverdi, tra cui Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2 e GTA 5. Chiaramente la prossima settimana è lecito aspettarsi cambiamenti importanti con il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno dei giochi più attesi del 2023.