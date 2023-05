Hogwarts Legacy su PS4 e Xbox One: le vendite sono 'ok' nel Regno Unito in formato fisico

Hogwarts Legacy è finalmente arrivato anche su PS4 e Xbox One. Il gioco di Avalanche ha venduto ben 15 milioni di copie a livello mondiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Quanto sarà in grado di fare su old-gen? Per il momento, comprensibilmente, non abbiamo dati globali, ma abbiamo modo di avere una prima parziale risposta. Nel Regno Unito, uno dei mercati più grandi in Europa e utile esempio per comprendere i risultati di vendita di un videogioco, Hogwarts Legacy è primo nella classifica dei giochi fisici. Le vendite però sono solo "ok".

L'informazione arriva da Christopher Dring, capo di GamesIndutry.biz. Tramite Twitter, Dring ha indicato che le versione Xbox One e PS4 di Hogwarts Legacy hanno permesso al gioco di diventare primo (un parte delle vendite sono comunque di attuale generazione, ma si tratterà di una percentuale minima).

Dring spiega che Hogwarts Legacy su PS4 e Xbox One è stato in grado di vendere più di Dead Island 2, ma non ha battuto Resident Evil 4. Non si tratta di risultati quindi incredibili, ma considerando che le versioni di attuale generazione hanno venduto molto bene è comprensibile. Ricordiamo inoltre che parliamo solo di dati fisici, quindi è possibile che in versione digitale il gioco abbia registrato numeri più significativi.

Ricordiamo anche che Hogwarts Legacy deve ancora arrivare su Nintendo Switch (25 luglio 2023). Questa versione potrebbe rivelarsi più richiesta, visto che a differenza di PlayStation e Xbox non ci sono versioni di generazioni successive già disponibili. Inoltre, come sempre, Switch ha il vantaggio della portatilità e per molti potrebbe essere un punto di forza non da poco.

Dovremo attendere qualche tempo e vedere se Warner Bros. svelerà i dati di vendita completi di attuale e vecchia generazione, per capire quanto esattamente ha venduto a livello mondiale Hogwarts Legacy su PS4 e Xbox One.

Ecco infine il nostro speciale nel quale vi spieghiamo come se la cavano le versioni old-gen.