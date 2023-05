Compulsion ha assunto un Brand e Communications Director: il team di Xbox è pronto a un annuncio?

Compulsion Games, uno dei team di Xbox Game Studios, ha assunto un nuovo Brand e Communication Director: Nicolas Lefebvre, che ha lavorato con Ubisoft e Behaviour Interactive. Al di là della specifica persona, è interessante proprio il fatto che qualcuno sia stato assunto per questo ruolo: lascia intendere che il team sia pronto ad annunciare il proprio gioco e a far partire il marketing.

Ovviamente si tratta di una supposizione, ma con l'avvicinarsi dell'Xbox Showcase di giugno, è credibile che uno dei giochi che Microsoft si prepara ad annunciare sia proprio quello di Compulsion Games.

Ricordiamo che Compulsion Games è stata acquistata nel 2018 da Microsoft. Ha pubblicato We Happy Few e relativi DLC in quell'anno, ma da allora è rimasta in silenzio stampa. Phil Spencer, capo di Xbox, tre anni fa aveva affermato che il nuovo progetto di questo team era uno dei più interessanti a suo dire.

Compulsion Games è al lavoro su Project Midnight. Ufficialmente non abbiamo informazioni precise, ma tramite alcuni report di Windows Central di un paio di anni fa sappiamo che si dovrebbe trattare di un gioco d'azione in terza persona ambientato in un mondo "oscuro e fantastico" dove risiedono enormi creature magiche. Si tratta di una storia a giocatore singolo, un'avventura di formazione con un taglio "gotico" e con ispirazioni dal profondo sud degli Stati Uniti.

Ovviamente è solo un leak, non informazioni ufficiali. Speriamo quindi che questa assunzione indichi veramente che il team di Xbox Game Studios sia pronto ad annunciare il proprio nuovo progetto, che di certo è in piena produzione.