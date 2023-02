Compulsion Games: il nuovo gioco è in piena produzione

Il nuovo gioco di Compulsion Games, uno degli Xbox Game Studios, è in piena produzione, come si è appreso da un annuncio lavorativo pubblicato dalla software house. Più precisamente, la figura ricercata è quella del Principal Character Artist.

Leggendo l'annuncio, la prima riga che descrive il ruolo che i candidati andranno eventualmente a ricoprire, dice esplicitamente: "Con il nostro progetto entrato in piena produzione, stiamo cercando un character artist navigato, di livello Senior o Principal."

Purtroppo l'annuncio non svela altro sul gioco, che rimane in larga parte un mistero, per quanto pare sia molto apprezzato da Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft. Le notizie ufficiali parlando di un'avventura action in terza persona, ma ancora non se ne conosce il titolo e praticamente non si è visto niente.

Considerando che We Happy Few, l'ultimo titolo di Compulsion Games, è stato lanciato nel 2018, è ipotizzabile che il gioco attualmente in sviluppo arrivi nel 2024, rispettando così le attuali tempistiche di lavorazione dei tripla A.