Amnesia: The Bunker: i requisiti di sistema PC sono abbordabilissimi

Frictional Games ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Amnesia: The Bunker, che sono davvero abbordabilissimi, come potete leggere di seguito.

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 10, 64-bit

Processore: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 10, 64-bit

Processore: Core i5 / Ryzen 5

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: OpenGL 4.3, Nvidia GTX 680 / AMD Radeon RX 580 / Intel Xe-HPG

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Diciamo che 4GB di RAM e un Core i3 / AMD FX 2.4Ghz si trovano praticamente su qualsiasi sistema degli ultimi anni, così come una GTX 460 non dovrebbe essere un problema per nessuno. Da notare l'uso delle API OpenGL, senza indicazioni sulla DirectX.

Detta in breve: dovete avere proprio un PC vetusto per non poter far girare Amnesia: The Bunker, che uscirà il 16 maggio 2023.