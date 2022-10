Xbox Games Studios: Compulsion Games lavora a un action adventure in terza persona

Da un curriculum online riceviamo un'ulteriore conferma del fatto che Compulsion Games, team first party di Xbox Games Studios autore di We Happy Few, sta sviluppando un action adventure in terza persona.

La questione in verità è emersa già in passato da diverse voci di corridoio, ma il curriculum di un Senior Environment Artist riportato su Twitter da Faizan Shaikh riferisce più chiaramente la questione. In base a quanto riferito, lo sviluppatore ha lavorato per un anno e tre mesi a una "nuova proprietà intellettuale per un action adventure in terza persona" presso Compulsion Games.



Il resto dei dettagli dicono poco sul gioco in questione, visto che si parla della creazione di asset ed elementi per gli scenari e la costruzione dei livelli. Lo sviluppatore ha peraltro fornito "supporto per narrazione e design nella pianificazione di un terzo dei livelli nel gioco", cosa che fa pensare a un gioco con una certa base narrativa e forse suddiviso in livelli.

Il gioco in questione potrebbe essere il misterioso Project Midnight, che è comparso in alcune voci di corridoio, soprattutto a partire da un report di Jez Corden da cui emersero anche i primi dettagli - poi tutti confermati - su Pentiment.

Si tratterebbe di un action adventure in terza persona caratterizzato da un'ambientazione fantastica e alquanto oscura, ispirata in qualche modo al "profondo sud" degli USA, ovvero quella particolare atmosfera che pervade storicamente cultura, folklore e ambientazioni di stati come Alabama, Georgia, Lousiana e Mississippi.

Dal report dell'anno scorso, l'idea di Compulsion sarebbe raccontare una storia di crescita e maturazione di un personaggio all'interno di questa ambientazione che fonde caratteristiche reali, tradizioni folkloristiche e visioni oscure in un mondo fantastico. Il tutto in un gioco single player fortemente incentrato sulla narrazione.

D'altra parte, era già emerso in precedenza che Compulsion si è espansa e stava lavorando a un gioco in terza persona, a questo punto attendiamo un annuncio, considerando anche che We Happy Few è uscito ormai quasi quattro anni fa.