Le notizie più importanti della settimana dal 3 al 9 ottobre 2022

Fra le notizie più importanti della settimana che sta per concludersi spicca senza dubbio l'annuncio del sequel di Cyberpunk 2077, avvenuto in un periodo davvero fortunato per l'action RPG di CD Projekt RED, rilanciato alla grande grazie al successo della serie animata Edgerunners e capace di totalizzare ad oggi vendite per oltre 20 milioni di copie. Sempre dallo studio polacco è arrivata la conferma che The Witcher sarà protagonista di una nuova trilogia, nonché di altri due giochi realizzati da third party, mentre abbiamo assistito a un lancio di successo per Overwatch 2, al netto di qualche problema dovuto al sovraffollamento dei server, e a un ulteriore passo in avanti per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft con il benestare dell'antitrust brasiliana.

Il sequel di Cyberpunk 2077 è stato confermato ufficialmente Cyberpunk 2077, V Nome in codice Project Orion, il seguito di Cyberpunk 2077 è stato confermato ufficialmente da CD Projekt RED, che ha tutta l'intenzione di dimostrare il vero potenziale di questo franchise, per un motivo o per l'altro espresso finora in maniera solo parziale. La storia del gioco, in effetti, la conosciamo tutti e sappiamo quali siano stati i limiti, soprattutto tecnici, che hanno viziato l'esperienza su PC e console. Tuttavia, e anche questo è ormai un fatto assodato, da alcune settimane Cyberpunk 2077 sta vivendo un sostanziale rilancio, una nuova giovinezza legata in particolare al successo della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, che ha riportato un mucchio di gente fra le strade di Night City e ha consentito al titolo di compiere un ultimo passo verso il traguardo dei 20 milioni di copie vendute. Ci vorrà chiaramente molto tempo, alcuni anni, prima che il nuovo capitolo veda la luce: il team di sviluppo di Cyberpunk 2077 si trasferirà a Boston per iniziare i lavori, ma solo dopo la pubblicazione dell'attesa espansione Phantom Liberty, in arrivo durante il 2023. Insomma, non è il caso di attendere il gioco con il fiato sospeso, ma quantomeno c'è la consapevolezza che difficilmente lo studio polacco commetterà gli stessi errori del passato.

Overwatch 2 disponibile, server presi d'assalto Overwatch 2, Tracer Overwatch 2 è disponibile da martedì scorso su PC e console: un debutto tanto atteso per l'hero shooter di Blizzard, che comincia il proprio percorso in una versione senza dubbio incompleta rispetto alle premesse (la campagna single player arriverà solo nel 2023), ma che pare gli utenti stiano apprezzando particolarmente. Lo testimoniano i server presi d'assalto e i problemi di accesso: inconvenienti difficilmente evitabili quando si verifica una mobilitazione di massa, anche se pare che in questo caso abbia contribuito alle difficoltà un attacco hacker. Gli sviluppatori stanno lavorando affinché la situazione si normalizzi e tutti possano entrare in partita, ma al di là di questo le sensazioni sono molto positive, così come i primi voti di Overwatch 2.

Il jailbreak di PS5 PlayStation 5 Sebbene al momento risulti ben poco sfruttabile, tarato com'è su di un firmware obsoleto e incapace di bucare effettivamente il sistema di protezione della console, il jailbreak di PS5 non poteva che far discutere, come sempre accade quando qualcuno riesce a violare la piattaforma più in voga del momento. In passato, del resto, episodi simili hanno dato il via a fenomeni anche preoccupanti di pirateria. In questo caso immaginiamo che i risultati dell'exploit si limiteranno ad alcune sperimentazioni tecniche, come lascia intendere il modder Lance McDonald, che potrà magari continuare il proprio lavoro su Bloodborne per fare in modo che il titolo di FromSoftware giri su PlayStation 5 a risoluzione e frame rate maggiorati. Il resto, come al solito, si vedrà.

Il primo trailer del film di Super Mario Bros. Super Mario Bros., Mario nel primo trailer del film Protagonista di un Nintendo Direct dedicato, il primo trailer del film di Super Mario Bros. ha finalmente fornito un assaggio dell'importante progetto animato legato all'idraulico più famoso del mondo, che come sappiamo verrà doppiato nella versione originale da Chris Pratt, mentre a prestare la voce alla sua nemesi, il malvagio e potente Bowser, ci penserà Jack Black. I primi feedback vedono Illumination e Jack Black promossi dai fan, Chris Pratt bocciato: un risultato prevedibile, se consideriamo che tutti siamo ancora affezionati alla voce storica di Mario e non è semplice immaginare il personaggio interpretato da qualcun altro, anche alla luce delle promesse che l'attore di Star-Lord e Owen Grady aveva fatto su come sarebbe stata la sua performance nel film.

Il documento trafugato con i giochi PS5 e PC non annunciati I rumor relativi al remake di Horizon Zero Dawn e all'espansione di Horizon Forbidden West avevano una fonte precisa, nella fattispecie un documento leak con giochi PS5 e PC non annunciati, che alla fine è inevitabilmente spuntato in rete. Al suo interno vari riferimenti a produzioni già note o quantomeno chiacchierate (vedi la versione PC di Returnal), ma anche a diversi progetti del tutto inediti. Fra questi spiccano "Ocean" di Hideo Kojima, che potrebbe essere un nome in codice per Death Stranding 2, un horror game sviluppato da Firesprite, un possibile remake di Twisted Metal da Lucid Games, un nuovo gioco realizzato dagli ex di Supermassive Games e almeno due esperienze basate sul multiplayer online, fra cui uno sparatutto competitivo.

Una nuova trilogia e due giochi third party per The Witcher The Witcher, un artwork con Geralt e Ciri Fra i vari annunci fatti da CD Projekt RED ci sono anche una nuova trilogia di The Witcher e due giochi third party dedicati al medesimo franchise, presentati come spin-off: il primo, nome in codice Sirius, verrà sviluppato da The Molasses Flood, gli autori di The Flame in the Wood; mentre il secondo, nome in codice Canis Majoris, è ancora completamente avvolto dal mistero. Non c'è dunque soltanto il già confermato nuovo capitolo di The Witcher in lavorazione, bensì un'intera saga che lo studio polacco prevede di pubblicare in un periodo di sei anni. A partire da quando? È questo il punto: per il momento parliamo di produzioni che rientrano nel "lungo termine" di CD Projekt RED e non è dato sapere quali saranno le tempistiche di uscita.

L'antitrust brasiliano approva l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft Phil Spencer Pur non esprimendo un parere vincolante, ruolo che compete agli enti americano, europeo e inglese, l'antitrust brasiliano ha approvato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e nel farlo ha espresso posizioni che molti hanno interpretato come una bordata a Sony. Secondo la commissione regolatrice, infatti, non contano le eventuali conseguenze che la casa giapponese potrebbe subire a causa di questa operazione, oggetto delle argomentazioni portate finora dall'azienda, bensì unicamente la situazione del mercato e i vantaggi per i consumatori. In tal senso, l'acquisizione di Activision Blizzard non implicherebbe disagi per gli utenti, anzi è probabilmente vero il contrario.

Il trailer d'annuncio di Need for Speed Unbound Need for Speed Unbound e il suo peculiare stile grafico Se ne parlava ormai da mesi e finalmente abbiamo l'ufficialità: Electronic Arts ha annunciato Need for Speed Unbound con un trailer e la data di uscita, fissata al 2 dicembre in esclusiva sulle piattaforme di nuova generazione, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il reveal ha peraltro confermato lo stile cartoonesco di questo episodio, che si ispirerà al mondo della street art per consegnarci un'esperienza visivamente inedita. La formula del gioco sembra riprendere le dinamiche classiche del franchise, con gare legittime che si svolgono alla luce del sole ma anche frenetici inseguimenti con la polizia, da cui potremo sottrarci trovando rapidamente riparo e sfruttando eventuali percorsi alternativi, ricorrendo a spettacolari derapate controllate e all'immancabile boost mentre continuiamo a potenziare e personalizzare le nostre vetture.

Per ottenere un gioco tripla A con PlayStation Stars serviranno 1.750 dollari PlayStation Stars Al debutto anche in Italia il 13 ottobre, PlayStation Stars è il nuovo programma fedeltà voluto da Sony per premiare gli utenti più affezionati, elargendo ricompense e punti che sarà possibile spendere anche per ottenere giochi gratis. Quanti ce ne vorranno? Stando alle prime valutazioni, per ottenere un gioco AAA serviranno $1.750 di acquisti. In realtà si tratta di un caso limite: il catalogo di PlayStation Star include al momento unicamente cinque titoli (The Quarry, Sekiro: Shadows Die Twice, Hades, Cult of the Lamb e It Takes Two) e l'avventura horror di Supermassive Games è quella più costosa, visto che richiede 17.500 punti per essere ottenuta. Gli altri prodotti implicano una spesa inferiore, ma bisogna considerare che i punti del programma fedeltà si potranno ottenere anche cimentandosi con svariate attività oltre che con gli acquisti.