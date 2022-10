Super Mario Bros. Il Film: Jack Black e Illumination promossi dai fan, Chris Pratt bocciato

Ieri sera è stato presentato il primo trailer ufficiale di Super Mario Bros. Il Film, l'atteso adattamento cinematografico con protagonista la baffuta icona videoludica di Nintendo. Ovviamente le reazioni dei fan sui social per questo primo assaggio della pellicola non si sono fatte attendere. Il verdetto? Il linea generale il trailer è stato accolto positivamente ed è stata lodata la performance di Jack Black nei panni di Bowser. Bocciato invece Chris Pratt nel ruolo di Mario.

In particolare la performance dell'attore di Guardiani della Galassia e Jurassic Park è stata criticata per l'assenza dell'accento italiano, caratteristico del personaggio di Mario. Non mancano poi le battute legate alle precedenti dichiarazioni di Pratt, che aveva promesso che la sua voce nel film sarebbe stata "diversa da qualsiasi cosa" mai sentita in un prodotto di Super Mario e una "versione aggiornata" di quella di Charles Martinet, laddove il risultato finale invece non si discosta molto dalle altre interpretazioni dell'attore in altri film.

Chris Pratt a parte, come detto in precedenza il trailer e il lavoro svolto da Illumination per dare vita all'universo di Super Mario è stato accolto in maniera generalmente positiva dai fan sui social. Promosso a pieni voti anche Bowser, doppiato dal celebre attore, comico e musicista Jack Black.

Chiaramente parliamo di prime impressioni, sarebbe fin troppo prematuro sbilanciarsi in giudizi definitivi basandosi su breve trailer ma è comunque interessante vedere le reazioni a caldo della rete.

Super Mario Bros. Il Film è atteso nelle sale cinematografiche il prossimo 7 aprile 2023. Se ancora non lo avete visto, ecco il trailer in italiano.