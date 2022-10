Giochi PS5 e PS4: i più venduti su PS Store a settembre 2022, The Last of Us Parte I è sul podio

PlayStation ha pubblicato le classifiche dei giochi più scaricati tramite PS Store per il mese di settembre 2022, sia per i mercato USA che per quello europeo. Possiamo vedere che The Last of Us Parte I è stato in grado di salire sul podio per un pelo. Per iniziare, vediamo la classifica europea del PlayStation Store per i giochi più scaricati in versione PS5:

FIFA 23 NBA 2K23 The Last of Us Part 1 Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Disney Dreamlight Valley Tom Clancy's Rainbow Six Siege Assassin's Creed Valhalla F1 22 Saints Row Construction Simulator F1 Manager 2022 Cult of the Lamb Riders Republic Steelrising Among Us Gran Turismo 7 Far Cry 6 Stray Resident Evil 3

Per confronto, ecco invece la classifica USA/Canada per i giochi PS5 più scaricati:

NBA 2K23 FIFA 23 The Last of Us Part 1 Madden NFL 23 Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Disney Dreamlight Valley Saints Row Tom Clancy's Rainbow Six Siege Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R Cult of the Lamb Gran Turismo 7 Valkyrie Elysium Star Wars Jedi: Fallen Order Marvel's Spider-Man Miles Morales Teenage Mutant Ninja Turtles Collection Steelrising Elden Ring Destroy All Humans! 2 - Reprobed Assassin's Creed Valhalla

Come potete vedere, tra le due classifiche la differenza principale per il podio è lo sport preferito: in Europa il calcio vince, grazie a FIFA 23, mentre in US/Canada è i basket a dominare con NBA 2K23. In entrambi i casi, The Last of Us Parte I è terzo, un buon risultato considerando che è dietro solo a giochi sportivi che dominano sempre le classifiche. Notiamo anche che Cyberpunk 2077 è diventato quarto e quinto nelle due classifiche, il che riconferma il rinnovato successo del gioco di CD Projekt RED che ha ricevuto una bella spinta dall'anime Edgerunners.

Sarah e Joel in The Last of Us Parte I

Passiamo però alla classifica europea dei giochi PS4 più scaricati dal PS Store:

FIFA 23 NBA 2K23 Grand Theft Auto V Minecraft The Forest Red Dead Redemption 2 Dead Island: Definitive Edition EA Sports UFC 4 The Witcher 3 F1 22 Assassin's Creed Origins Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Odyssey Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint The Last of Us Part II Rider's Republic Tom Clancy's Rainbow Six Siege ARK: Survival Evolved Tekken 7 A Way Out

E chiudiamo con la lista dei giochi PS4 più scaricati in USA/Canada:

NBA 2K23 FIFA 23 Madden NFL 23 Grand Theft Auto V Minecraft Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 Dead Island: Definitive Edition EA Sports UFC 4 The Forest The Last of Us Part II Dragon Ball FighterZ Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Saints Row Batman Arkham Knight God of War Dragon Ball Z: Kakarot Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Tom Clancy's Rainbow Six Siege The Witcher 3

Nuovamente e senza alcuna sorpresa gli sportivi dominano, con GTA 5 che si prende le posizioni alte della classifica insieme a sempreverdi come Minecraft e Red Dead Redemption 2. Salgono inoltre anche giochi un po' più vecchi come Dead Island Definitive Edition e The Witcher 3 Wild Hunt, probabilmente grazie a nuovi sconti.

Diteci, ritrovare alcuni dei vostri acquisti di settembre 2022 in queste classifiche?