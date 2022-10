Overwatch 2: un video confronta le versioni PS5, PS4 e Nintendo Switch

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che confronta Overwatch 2 su PS5, PS4 e Nintendo Switch con dettagli su risoluzione, framerate e modalità grafiche dello sparatutto multiplayer di Blizzard per le console Sony e Nintendo.

Su Nintendo Switch Overwatch 2 gira alla risoluzione 1600 x 900p quando la console è collegata al dock e a 720p in modalità portatile. In entrambi i casi il framerate è bloccato a 30 fps. La versione PS4 invece gira a 1080p e 60fps, in maniera simile a quanto visto con la precedente iterazione del gioco.

Su PS5 Overwatch 2 presenta tre modalità grafiche. La modalità Risoluzione gira a 2160p e 60fps, quella Bilanciata a 1440p e 60fps presentando un frametime migliore, mentre quella Performance offre una risoluzione di 1260p e 120fps, rivelandosi dunque la scelta indicata per chi ha un TV e monitor con elevato refresh rate e preferisce sacrificare la risoluzione in cambio di una maggiore fluidità.

I tempi di caricamento su tutte le piattaforme sono piuttosto veloci, con un piccolo vantaggio per PS5. L'ammiraglia di Sony inoltre presenta riflessi SSR, assenti su Switch e PS4.

Stando a ElAnalistaDeBits, la versione Nintendo Switch è ovviamente quella che presenta più compromessi, dati i limiti hardware della console, in particolare il framerate limitato a 30fps. Un'altra pecca notata dallo youtuber è che gli sviluppatori hanno rimosso molti elementi decorativi delle mappe, lasciando però le loro ombre. Nonostante ciò ritiene questa versione globalmente accettabile.

Rimanendo in tema, gli sviluppatori di Overwatch 2 stanno lavorando duramente per risolvere i problemi dei server e il mancato trasferimento dei progressi dal primo gioco.