Dead Space Remake su Steam non chiederà di collegare l'account a EA Origin

EA, nel 2019, ha ricominciato a mettere i propri giochi su Steam, ma in molti casi era comunque necessario collegarsi con un account Origin, ovvero la piattaforma proprietaria di Electronic Arts. Nel caso di Dead Space Remake in arrivo a gennaio 2023, però, non sarà così.

PCGamer.com ha chiesto informazioni a un portavoce di Electronic Arts che ha risposto: "Dead Space è nativo per Steam". Questo significa che quando lo avvieremo non partirà la versione Origin e ci sarà quindi un passaggio in meno per accedere al gioco, cosa certamente gradita dai giocatori che preferiscono mantenere un solo account PC (cosa sempre più difficile tra Steam, Epic Games e altri launcher proprietari).

Electronic Arts non ha però detto se questa scelta sarà applicata a tutti i giochi oppure se si tratta solo di un caso specifico. Ad esempio, sappiamo che Star Wars Jedi Survivor richiederà di utilizzare il proprio account Origin su Steam, almeno stando alla pagina prodotto: le cose potrebbero cambiare entro l'uscita, ma per il momento pare che quella di Dead Space sia un'eccezione.

Tramite Steam, abbiamo anche avuto modo di scoprire i requisiti minimi e consigliati per PC: vediamo tutti i dettagli.