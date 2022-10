Google Pixel 7 e 7 Pro: preordine disponibile ora su Amazon, vediamo prezzo e data di uscita

Tramite Amazon è possibile fare il preordine di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. Il prezzo è rispettivamente di 649€ e 899€. La data di uscita è il 13 ottobre 2022. Potete trovare tutti gli smartphone a questo indirizzo di Amazon.

Entrambi gli smartphone non sono ora in sconto, quello indicato è il prezzo pieno. Come sempre, però, si tratta di un preordine a prezzo minimo garantito: nel caso nel quale venga attivato uno sconto "early bird", questo sarà applicato al vostro ordine in automatico senza dover rifare l'ordine o seguire l'andamento del prezzo.

Google Pixel 7 monta un processore Google Tensor G2 che promette più velocità, efficienza e sicurezza. La batteria adattiva promette fino a 24 ore di utilizzo, ma con il risparmio energetico di livello massimo può durare fino a 72 ore. La fotocamera supporta Real Tone e Cinematic Blur per foto e video di qualità superiore. Supporta anche la funzione Traduzione dal vivo per conversare faccia a faccia in 48 lingue e tradurre testi usando la fotocamera. Google Pixel 7 Pro propone anche un teleobiettivo da 5x con Zoom ad alta definizione da 30x e un nuovo obiettivo ultrawide con messa a fuoco Macro per dettagli nitidi

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Google Pixel 7 Pro

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.