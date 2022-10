Chaos;Head Noah arriverà su Steam: Valve cambia idea e modifica il processo decisionale

Valve ha dichiarato che Chaos;Head Noah potrà arrivare su Steam. In precedente, gli sviluppatori avevano confermato che il gioco non sarebbe arrivato sulla piattaforma computer perché non soddisfaceva le regole di Valve. Inoltre, Valve ha dichiarato che il processo decisionale per prodotti di questo tipo è stato modificato.

Valve ha detto: "Il team di revisione dei contenuti di Valve, il gruppo che ha preso la decisione originale, ha riesaminato Chaos;Head Noah e ha deciso di invertire la rotta e di consentire la pubblicazione del gioco su Steam, così com'è. Abbiamo anche esaminato il processo che ha portato alla precedente decisione su Chaos;Head Noah e abbiamo apportato alcune modifiche per evitare situazioni come questa in futuro".

Anche Spike Chunsoft ha detto la propria, ringraziando i fan per il loro incrollabile supporto, visto come il motivo principale per il quale Valve ha deciso di riesaminare la questione.

"Crediamo che questa decisione sia il risultato dell'incrollabile supporto dei fan della serie Science Adventure e di tutti i giocatori che attendono con ansia la pubblicazione di questo titolo. Le vostre voci sono state ascoltate. Apprezziamo sinceramente il vostro impegno. Ci auguriamo che continuiate a sostenere Spike Chunsoft e la serie Science Adventure".

I personaggi di Chaos;Head Noah

Non è chiaro se i cambiamenti alla linea decisionale di Valve e Steam avranno grandi conseguenze sull'accettazione o il rifiuto di altri giochi simili. Per certo, su Switch le censure aumentano.