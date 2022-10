Super Mario Bros. Il Film, primo trailer ufficiale per il lungometraggio animato Nintendo

Il Nintendo Direct di questa sera, 6 ottobre 2022, era tutto incentrato Super Mario Bros. Il Film, come era stato già annunciato da Nintendo, che in questa occasione ha mostrato il primo trailer ufficiale del film animato prodotto in collaborazione con Illumination.

Con protagonista Chris Pratt a dare la voce al protagonista Mario e Charlie Day nel ruolo di Luigi, il film racconta una storia in pieno stile mariesco, con comprimari i classici personaggi della serie Nintendo come Peach, Toad e vari altri figuri tipici del Regno dei Funghi, oltre ovviamente a Bowser, i Koopa e gli altri della fazione avversa. Proprio per quanto riguarda quest'ultima, la sorpresa venuta fuori nel video è la presenza di Jack Black nel ruolo di Bowser, nientemeno.

Presentato da Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri di Illumination, trasmesso in diretta anche al New York Comic-Con, il trailer consente di vedere da vicino la caratterizzazione adottate per personaggi e ambientazioni oltre a qualcosa della storia. In base a quanto riferito dagli autori, si tratta di un film costruito da appassionati di Mario e sotto la supervisione di Miyamoto e Koji Kondo per cercare di mantenersi quanto più fedele possibile alla visione classica dei videogiochi.

La storia sembra seguire un canovaccio classico, con Bowser intento ad attaccare un castello popolato da pinguini e dando il via a una battaglie "epica", per così dire. Da qui, il villain per antonomasia si impossessa di una stella, con la quale evidentemente mettere in atto i suoi piani.

Nella scena successiva vediamo invece spuntare Mario, che si ritrova improvvisamente in mezzo al Regno dei Funghi, accolto da un Toad decisamente su di giri. Super Mario Bros. Il Film è previsto arrivare al cinema il 7 aprile 2023. Da quanto possiamo vedere in questo trailer, il film sembra riprendere piuttosto bene le atmosfere dei videogiochi, peraltro con una realizzazione tecnica davvero notevole.