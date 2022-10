PS5 è disponibile su Amazon.it con Horizon Forbidden West, acquisto su invito

PS5 è disponibile in questi minuti su Amazon.it attraverso il nuovo bundle con Horizon Forbidden West che può essere acquistato attraverso il sistema a invito al prezzo di 609,99 euro.

Offerta Amazon PS5 Standard + Horizon Forbidden West € 609,99 Vedi

Offerta

Anche in questo caso, una volta aperta la pagina a questo link dovrete cliccare su "Richiedi Invito" per sperare di ricevere la conferma e proseguire con l'acquisto. Trattandosi ovviamente di un articolo estremamente richiesto le quantità sono limitate e dunque Amazon non garantisce di poterle soddisfare tutte. In ogni caso, se sarete fortunati sarà Amazon.it a inviarvi un'email con un link per confermare l'acquisto che sarà valido per 72 ore.

Il bundle di PS5 con Horizon Forbidden West contiene la console Sony in versione standard (ovvero con il lettore ottico) insieme a una copia del nuovo gioco di Guerrilla Games che mette in scena le nuove avventura di Aloy.

PS5 in bundle con Horizon Forbidden West

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Horizon Forbidden West. In cui viene descritto come una notevole evoluzione rispetto al già ottimo Horizon Zero Dawn. Il gioco incluso nel bundle non è in formato fisico bensì in forma di codice per riscattare la versione digitale.