Super Mario Bros. Il Film: Jack Black interpreta Bowser

Tra le sorprese emerse durante il Nintendo Direct di presentazione per il film di Super Mario Bros. c'è stato l'annuncio dell'interprete di Bowser, ovvero Jack Black in persona.

Prima della trasmissione del trailer ufficiale di Super Mario Bros. Il Film, infatti, Miyamoto ha dato la parola a due degli attori principali presenti nel lungometraggio animato: uno di questi è il già noto Chris Pratt, che come sappiamo interpreterà il ruolo del protagonista Mario, mentre l'altro è stato proprio Jack Black.

L'attore dà la voce a Bowser, ovviamente per quanto riguarda la versione con dialoghi in inglese, ma da quel poco che si è potuto vedere sembra particolarmente calato nel personaggio.

Jack Black

Ricordiamo che il film di Super Mario Bros. è atteso per il 7 aprile 2023 nei cinema e si tratta di un film animato in computer grafica che punta a fornire un'interpretazione molto fedele dell'immaginario tipico mariesco.

Il film è creato in collaborazione da Illumination e dalla neonata Nintendo Pictures, divisione creata appositamente per il lungometraggio in questione e che si occuperà anche di ulteriori produzioni future tra film e serie TV Nintendo.