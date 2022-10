Google Pixel Watch e Pixel Tablet ufficiali, annunciati con prezzi e caratteristiche

All'evento Made by Google 2022, la compagnia di Mountain View ha presentato in via ufficiale anche il Google Pixel Tablet e il Pixel Watch, con caratteristiche e prezzi (per quanto riguarda quest'ultimo) anche se al momento non per il mercato italiano.

Le informazioni più corpose riguardano il Pixel Watch, che ha ricevuto maggiore spazio oltre ovviamente a Pixel 7 e Pixel 7 Pro durante l'evento.

Google Pixel Watch

Il design lo conoscevamo dallo scorso Google I/O e si è confermato molto lineare e minimalista, con un quadrante tondo e una certe eleganza per quanto riguarda le informazioni fornite dal display.

Cassa da 41mm in acciaio inossidabile, display AMOLED da 1,4 pollici con always on, 320 ppl e 1000 nit di luminosità, chip Samsung Exynos 9110 a 10 nm con co-processore Cortex M33 custom, 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione, oltre alla possibilità di resistere a pressioni di 5 atmosfere sott'acqua, il nuovo orologio di Google è in grado di rilevare posizione con bussola e altimetro, ossigenazione del sangue, frequenza cardiaca e cadute accidentali.

Come sistema operativo monta Wear OS 3.5, compatibile con Android da 8.0 in avanti e ha una batteria da 294 mAh che dovrebbe garantire un giorno di utilizzo.

Pixel Tablet

La disponibilità non è ancora stata annunciata per l'Italia, mentre i prezzi previsti in USA sono di 349,99 dollariper la versione solo WiFi e 399 dollari per quella LTE.

Il Pixel Tablet è più lontano nel tempo ed è stato mostrato più velocemente. Si tratta di un tablet caratterizzato da un design piuttosto classico e con cornici alquanto pronunciate, funzionante su Android 13 e compatibile con altri dispositivi della famiglia Google come gli Echo Hub e simili.