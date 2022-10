Google Pixel 7 e 7 Pro: prezzo, data di uscita e specifiche svelate al #MadeByGoogle

Google dichiara: "Il design di Pixel è elegante e sofisticato con la parte posteriore in vetro e la barra della fotocamera in alluminio. Pixel 7 Pro ha una finitura in alluminio lucidato mentre Pixel 7 ha una finitura in alluminio opaco. Entrambi i telefoni sono realizzati con materiali riciclati e sono tanto resistenti quanto belli. Grazie alla protezione IP68, Pixel resiste ad acqua e polvere."

Per quanto riguarda i prezzi, Google Pixel 7 costa 649€ e sarà disponibile in tre colorazioni: bianco ghiaccio, nero ossidiana e verde cedro.

Google Tensor G2 e Fotocamera

La fotocamera di Google Pixel 7

Google Tensor G2 è il processore di nuova generazione appositamente realizzato per Pixel, dotato dell'avanzato machine learning e del riconoscimento vocale di Google. Grazie al nuovo processore, Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono più veloci, efficienti e sicuri, oltre che ancora più utili.

Permette di realizzare le foto e i video migliori di sempre su Pixel, grazie allo Zoom ad alta definizione di nuova generazione, un'elaborazione della modalità Foto notturna fino a due volte più veloce e immagini più nitide grazie a Viso nitido. Offre inoltre nuove funzionalità come la Sfocatura cinematografica.

Le foto e i video delle fotocamere di Pixel 7 e Pixel 7 Pro hanno una qualità straordinaria. Il sensore principale ampio cattura luce e dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera anteriore di Pixel 7 è ora identica a quella di Pixel 7 Pro, per foto migliori in caso di luce scarsa, video mozzafiato in 4K60 e un campo visivo ampio per i selfie di gruppo.

Sfocatura cinematografica permette di realizzare video hollywoodiani, mentre grazie a Real Tone tutte le carnagioni sono rappresentate in modo accurato, ora anche in modalità Foto notturna e Ritratto. Foto nitida migliora le immagini sfocate, sia vecchie che nuove, mentre Inquadratura guidata assiste le persone ipovedenti per scattare selfie perfetti grazie all'audio e alla tecnologia aptica. Le foto saranno proprio come desideri grazie alle funzionalità più amate della fotocamera Pixel come Gomma magica, Viso nitido e la modalità Movimento.

Parlando specificatamente di Google Pixel 7 Pro, vediamo che la tripla fotocamera posteriore comprende un teleobiettivo dedicato 5x e Zoom ad alta definizione 30x, per foto nitide e chiare anche da lontano. L'obiettivo ultrawide migliorato con messa a fuoco automatica permette di scattare foto fantastiche dei dettagli più piccoli grazie a Macro.