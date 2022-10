One Piece Odyssey, il nuovo trailer italiano è dedicato ad Alabasta

One Piece Odyssey si mostra con un nuovo trailer in italiano, dedicato in questo caso allo scenario di Alabasta, una delle ambientazioni che avremo modo di visitare nel corso della campagna e che rappresenta un capitolo di grande importanza per quanto concerne il manga e l'anime di One Piece.

In uscita il 13 gennaio su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, One Piece Odyssey sfrutterà l'espediente di una dimensione onirica, formata dai ricordi dei personaggi, per farci visitare nuovamente le location più iconiche della serie.

"La Ciurma di Cappello di Paglia, bloccata ora sulla misteriosa isola di Waford, dovrà visitare le proprie memorie per recuperare, grazie anche all'aiuto di Lim, i propri poteri", si legge nel comunicato stampa diffuso da Bandai Namco.

"L'avventuroso viaggio dei nostri famosi pirati li porterà attraverso un mondo fatto delle loro memorie del Regno di Alabasta: in questa avventura i pericoli nascosti nelle dune di sabbia del deserto li riporteranno indietro a quando veleggiavano sulla Going Merry, la loro fedele prima nave."

"Ma, dopo aver vissuto due anni di avventure, la Ciurma è adesso cresciuta e cambiata e anche se il mondo creato dalle loro memorie a prima vista sembra lo stesso, gli eventi e le avventure che avvengono lì sono una nuova e diversa storia, che regala ai giocatori nostalgia ma anche eccitazione per nuove esperienze originali!"