Need for Speed Unbound: trailer di annuncio con data di uscita e piattaforme

Need for Speed Unbound è stato finalmente svelato con un trailer di annuncio che indica anche la data di uscita: il 2 dicembre 2022. Potete vedere il filmato qui sopra. Sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

La descrizione ufficiale recita come segue: "In Need for Speed Unbound i graffiti prendono vita con un nuovissimo ed esclusivo stile grafico che combina elementi della street art più recente con le auto più realistiche della storia di Need for Speed. Sfrutta una nuovissima serie di effetti grafici e sonori ad alta energia per esprimere le tue abilità di guida, tra cui Scarica di nitro, una nuova tattica per mettere il turbo e sentire il brivido della velocità."

"Per arrivare alla vetta, devi correre dei rischi. Scegli come e quando tentare il tutto per tutto, facendo grandi derapate per strada, seminando i poliziotti o piazzando scommesse bonus con i tuoi guadagni contro i piloti rivali. Il tempo è denaro, quindi trova il modo più veloce per guadagnare abbastanza e partecipare alle qualifiche settimanali e arrivare così alla gara più importante di Lakeshore, la Grand."

"Più gare disputi, più l'allerta sale. Mentre la polizia ti sta addosso, devi prendere decisioni tattiche usando nuove strategie di fuga per prendere il controllo dell'inseguimento. Deciderai di seminarli, scontrarti con loro o nasconderti nella zona sotterranea di Lakeshore? Domina le strade e fai il pieno di ricompense."

"Vai a un incontro e sfoggia il tuo stile unico scegliendo tra centinaia di oggetti cosmetici, tra cui articoli esclusivi provenienti da alcuni degli innovatori della moda più all'avanguardia del mondo. Trova il look adatto anche per il tuo bolide, trasformando le tue auto con wrap ed elementi originali per una personalizzazione estrema e leggendaria. E quando conquisti il primo posto, non dimenticarti di pavoneggiarti con gli avversari assumendo le tue pose personali da vincitore."

"Scopri artisti all'avanguardia del mondo dell'hip hop e delle sue interpretazioni globali con una colonna sonora che sfida il genere capitanata da A$AP Rocky e AWGE. Incanalando espressioni hip hop di livello internazionale, la colonna sonora originale è stata composta da Brodinski, l'innovativo produttore francese che ha creato un legame tra la scena techno europea e la scena trap di Atlanta, al fine di incarnare la cultura underground che scorre nell'anima di Lakeshore."

Potete fare il preordine ora.