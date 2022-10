Call of Duty Modern Warfare II: trailer di lancio in italiano per la modalità campagna

Activision Blizzard ha pubblicato il trailer di lancio italiano di Call of Duty Modern Warfare II. Il filmato ci ricorda che il gioco sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 su PC; PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il trailer è dedicato alla modalità campagna di Call of Duty Modern Warfare II. Nel filmato appaiono personaggi come il Sergente John "Soap" MacTavish. Il video ci porta al centro del conflitto, con esplosioni, spari e tanta azione. Ricordiamo che prenotando la versione digitale sarà possibile giocare una settimana prima con l'accesso anticipato alla Campagna.

Nel nostro provato, vi abbiamo anche spiegato che "Dopo diverse ore trascorse in compagna della beta, è evidente che Call of Duty: Modern Warfare 2 rappresenti per Activision la punta di diamante di un marchio che nell'ultimo periodo non sempre è riuscito a convincere la sua platea di riferimento."

"Infinity Ward ha corretto gli errori del passato, perfezionato la formula di gameplay del suo precedente capitolo, ed è pronto ora a caricarsi sulle spalle il futuro della serie, conscio di avere tutte le carte in regola per fare il botto ancora una volta. Alcune scelte di design sono poco a fuoco, è vero, ma fatta eccezione per le Specialità tutto sembra essere al suo posto, e noi non vediamo l'ora di scoprire le reali potenzialità della nuova fatica dello studio californiano."

Diteci, questo trailer vi ha convinto?