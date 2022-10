The Invincible, il provato di un’avventura che traduce Stanisław Lem in videogioco

Per un po' sull'intera nave calò un silenzio assoluto. I climatizzatori e i computer non facevano alcun rumore. Era cessata la sottilissima vibrazione causata dall'emissione del fascio luminoso dei propulsori, che fuoriuscendo dalla poppa come una spada dalla lunghezza infinita, immersa nelle tenebre, dava dei lievi contraccolpi alla nave. L'Invincibile procedeva ora a velocità costante, come fosse inerte, sorda e apparentemente vuota." Così inizia il romanzo di Stanisław Lem che ha ispirato Starward Industries nel realizzare il suo gioco e di cui mantiene intatto il titolo. Abbiamo provato The Invincible con la speranza di ritrovare le stesse atmosfere, e non siamo stati delusi.

"L'incrociatore di seconda classe Invincibile, l'unità più grande di cui disponeva la base della Lira, percorreva a propulsione fotonica il quadrante estremo della costellazione. Gli ottantatré membri dell'equipaggio dormivano nel tunnel d'ibernazione del ponte centrale. Dato che il viaggio era relativamente breve, all'ibernazione completa era stato preferito il sonno profondo, in cui la temperatura del corpo non scendeva al di sotto dei dieci gradi. In plancia erano in funzione solo i dispositivi automatici. Il loro campo visivo, proprio al centro del sistema di puntamento, era occupato dal disco di un sole poco più caldo di una comune nana rossa. Quando il suo cerchio arrivò a coprire in larghezza la metà dello schermo, la reazione di annichilazione del motore si arrestò.

Avventura narrativa

I pericoli ci sono, ma non abbiamo avuto modo di provare scene d'azione

La versione di The Invicible che abbiamo avuto modo di testare conteneva circa un'ora di gameplay e ci ha lasciato un'impressione molto precisa su cosa voglia essere e, di convesso, su cosa non sarà. Gli autori sembrano voler riprendere l'impianto filosofico dell'opera di Lem, innestandolo in un'avventura narrativa piena di interazioni guidate, e di un'azione dialogata, in cui ciò che succede è sempre, o quasi, significativo e, in un certo senso, descrittivo. Il giocatore veste i panni di Yasna, una scienziata inviata in missione di soccorso sul pianeta Regis III. I suoi compagni di squadra sembrano spariti nel nulla e non danno più segni di vita. Il nostro obiettivo è quindi quello di provare a rintracciarli, vivi o morti che siano, e cercare di capire cos'è successo.

La demo da questo punto di vista è stata davvero indicativa, perché parte proprio nel momento in cui si incontra ciò che rimane della squadra. La prima cosa da fare è scegliere come procedere, ossia il percorso da seguire a bordo di un veicolo per arrivare alla nostra prima destinazione.

Regis III è un pianeta desolato e sabbioso. Sin da subito notiamo la cura posta nella rappresentazione del posto, davvero notevole e di grande impatto, nonostante in giro non si vedano altro che formazioni rocciose e nuvole di sabbia. Yasna indossa una tuta spaziale ed è dotata di un sistema di comunicazione con cui è costantemente in contatto con un suo responsabile, chiamato Novik. Parla moltissimo, spiegando tutti i suoi progressi e illustrando i potenziali pericoli e, in risposta, riceve indicazioni su come procedere e accenni alla verità dietro alla spedizione. La scienziata elabora anche molte teorie sull'accaduto, partendo sempre dall'osservazione di ciò che ha intorno. Giocando scopriremo che dispone anche di alcuni strumenti, come un cannocchiale, uno scanner e una specie di cartelletta elettronica, su cui segna tutte le sue scoperte, come ad esempio i numeri dei veicoli della spedizione o i nomi dei colleghi ritrovati.