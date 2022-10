Epic Games Store: giochi gratis PC del 6 ottobre 2022 disponibili, link e dettagli

Come ogni giovedì, Epic Games Store propone nuovi giochi gratis PC. Oggi, 6 ottobre 2022, abbiamo la possibilità di reclamare Rising Hell e Slain: Back From Hell, una accoppiata con un chiaro tema. Vediamo tutti i dettagli sui due giochi.

Per poter reclamare i giochi gratis PC dell'Epic Games Store, non dovete far altro se non andare a questo indirizzo, oppure utilizzare direttamente il Launcher ufficiale tramite il vostro account. Una volta reclamati, i giochi saranno vostri per sempre. Avete tempo una settimana per ottenere i giochi del 6 ottobre 2022.

Rising Hell è un gioco di ruolo rogue-lite con meccaniche d'azione e platform. Si basa sulla musica heavy gothic metal e ci farà "risalire dalle profondità di un inferno in costante cambiamento mentre combattiamo orde di demoni assetati di sangue".

Ecco i requisiti consigliati per Rising Hell:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: 2 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Memoria: 500 MB di spazio disponibile

Rising Hell

Slain: Back From Hell è anch'esso un gioco ispirato all'heavy metal, con meccaniche d'azione e piattaforme, oltre che puzzle. Si tratta di un gioco vecchio stile dall'alto livello di difficoltà, denso di combattimenti contro creature mostruose.

Ecco i requisiti per Slain: Back from Hell:

Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7 o 8

Processore: 1.5 Ghz o superiore

Memoria: 1 GB di RAM

Memoria: 500 MB di spazio disponibile

Slain: Back from Hell

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store del 6 ottobre per PC?