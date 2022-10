Need for Speed Unbound: risoluzione, frame rate, modalità e altri dettagli svelati

IGN USA ha potuto scoprire i dettagli sul nuovo Need for Speed Unbound da poco presentato e ha indicato così la risoluzione, il framerate, le modalità e non solo. Vediamo tutti i particolari.

Prima di tutto viene svelato che Need for Speed Unbound è stato realizzato con il Frostbite Engine (Battlefield, Dragon Age Inquisition) e proporrà una grafica a 4K e 60 FPS. Il mondo di gioco open world si chiama Lakeshore e ci permetterà di esplorare liberamente le strade. Tramite il Frostbite Engine e gli hardware di attuale generazione, Need for Speed Unbound proporrà un nuovo sistema di gestione della fisica ad alto frame rate.

Need for Speed Unbound includerà una modalità giocatore singole e la possibilità di giocare online con il cross-play. La campagna single player avrà "una nuova struttura": ogni gara avrà un costo in-game e solo vincendo guadagneremo altro denaro. Giocare varie gare di fila permette anche di guadagnare più denaro, ma al tempo stesso ci mette a rischio di perdere tutto in un colpo.

Un'auto di Need for Speed Unbound

La campagna avrà anche una "narrazione immersiva": seguirà due amici, divisi dalle conseguenze di una rapina a un'autofficina. Il giocatore dovrà cercare di reclamare un'auto dall'altissimo valore vincendo "la gara da strada definitiva". Gli sviluppatori spiegano che ogni personaggio avrà una personalità completa con i propri archi narrativi e il loro stile, sia personale che delle auto. Potremo vedere i personaggio guidare in giro per le strade. Il giocatore potrò anche sfidare personalmente i personaggi di Need for Speed Unbound.

Need for Speed Unbound non si farà mancare anche la polizia, che sarà inserita in un modo più "tattico". Ci saranno vari tipi di veicoli avversari con i propri punti di forza e debolezze che dovremo sfruttare durante gli inseguimenti per salvarci. I giocatori potranno anche scegliere il livello di aggressività dei poliziotti, oltre ad avere degli strumenti per vedere la polizia in anticipo ed evitarla. L'obiettivo è di permettere al giocatore di giocare in modo più rilassato se preferisce non avere sempre alle costole la polizia.

Per quanto riguarda il multigiocatore, sarà possibile guidare in giro per il mondo, incontrarsi con gli amici e semplicemente perdere tempo tutti assieme. Si può poi accedere a gare e playlist in qualsiasi momento, insieme ad altri giocatori. Inoltre, ci sarà un sistema che permette di mettere in mostra le proprie fotografie e gli obiettivi raggiunti in Need for Speed Unbound.

Uno dei personaggi di Need for Speed Unbound

Il team non ha voluto parlare della possibilità che sia presente un pass battaglia o altri tipi di monetizzazione, ma EA ha confermato che ci saranno contenuti aggiuntivi gratuiti dopo il lancio, comprese nuove funzioni, esperienze, oggetti e altro. Nuovi dettagli arriveranno in seguito.

In termini di personalizzazione, sarà possibile definire i dettagli del proprio personaggio così come di tutte le componenti principali delle automobili, in modo simile a Forza Horizon. Non viene però precisato quante auto ci saranno.

Potete vedere il trailer di Need for Speed Unbound qui.