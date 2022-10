Epic Games Store, giochi gratis del 13 ottobre 2022 annunciati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato quali saranno i giochi gratis disponibili per gli utenti a partire dal 13 ottobre 2022 alle 17.00: per il momento c'è un solo nome, quello di ToeJam & Earl: Back in the Groove. Verrà aggiunto un secondo titolo in corsa, come accade spesso? Lo scopriremo presto.

Finanziato attraverso una campagna Kickstarter, ToeJam & Earl: Back in the Groove segna il ritorno di una coppia storica per il mondo dei videogiochi, nata all'inizio degli anni '90 su Mega Drive e approdata successivamente anche su altre piattaforme.

"ToeJam ed Earl sono precipitati di nuovo sulla Terra in ToeJam & Earl: Back in the Groove!, un'avventura unica, che batte al ritmo dell'hip-hop della vecchia scuola ed è colma di rimandi all'episodio originale del 1991. Il Signore del Funk (e co-creatore) Greg Johnson è di nuovo al timone del seguito che tutti i fan di ToeJam and Earl hanno atteso per anni!", si legge nella sinossi del gioco.

"Il celebre duo degli anni '90 è di nuovo in azione, con tanti regali mai visti prima che gli serviranno per domare quell'assurdo pianeta che è la Terra e recuperare tutti i pezzi della loro astronave, la Rapmaster Rocket. Gioca in co-op per scoprire zone e regali segreti, fatti nuovi amici tentando in tutti i modi di sopravvivere a un mondo in continuo cambiamento!"

"ToeJam & Earl: Back in the Groove! riunisce i migliori elementi dei classici episodi per console, aggiungendo un sacco di novità. Chiama un paio di amici e godetevi un'esplosione funky di pura nostalgia, aiutando ToeJam ed Earl a fare ritorno sul pianeta Funkotron."

Contestualmente all'annuncio di ToeJam & Earl: Back in the Groove sono stati messi a disposizione su Epic Game Store i giochi gratis di oggi, 6 ottobre 2022, ovverosia Rising Hell e Slain: Back From Hell.