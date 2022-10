Marvel's Spider-Man per PC, un update consente di accedere al PSN

La versione PC di Marvel's Spider-Man ha appena ricevuto un update che introduce, fra le altre cose, la possibilità di accedere al PSN utilizzando il proprio profilo PlayStation Network: una feature di cui si era parlato tempo fa e che ora trova una prima concretizzazione.

Era stato in effetti proprio Marvel's Spider-Man a suggerire il collegamento al PSN per i giochi PC prodotti da Sony, nello specifico le esclusive PlayStation realizzate dagli studi first party che stanno arrivando sempre più numerose su Steam.

A cosa servirà questa funzione? La speranza è magari quella di un sistema cross-save che consenta di trasferire i propri salvataggi da PlayStation a PC e viceversa, come accade ad esempio su Xbox Game Pass e Ubisoft Connect, ma potrebbero esserci anche altri vantaggi: restiamo in attesa di un annuncio in merito.

Ad ogni modo, l'aggiornamento di Marvel's Spider-Man include anche altri contenuti, su tutti l'introduzione del supporto alla tecnologia per l'upscaling Intel XeSS e l'aggiornamento di AMD FSR alla versione 2.1.1.

Vengono inoltre risolti alcuni problemi, tecnici e non, e migliorate le prestazioni del gioco, con un impiego più efficiente della memoria video. Ulteriori dettagli sulla conversione nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man per PC.