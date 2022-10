NieR: Automata disponibile su Nintendo Switch con trailer di lancio

NieR: Automata - The End of YoRHa Edition è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Square Enix.

Come avrete letto nella nostra recensione di NieR: Automata per Nintendo Switch, gli sviluppatori di Virtuos hanno realizzato una gran bella conversione, dotata di un frame rate consistente e della qualità di partenza che ben conosciamo.

"L'acclamatissimo NieR:Automata, diretto da YOKO TARO e sviluppato da PlatinumGames Inc. in collaborazione con SQUARE ENIX, offre un magistrale mix di gameplay d'azione e GdR narrato in una storia avvincente che fa riflettere", si legge nel comunicato stampa.

"Con l'uscita di NieR:Automata The End of YoRHa Edition, un port per Nintendo Switch sviluppato da Virtuos, adesso puoi giocare a questo capolavoro quando vuoi e dove vuoi. Accompagnerai gli androidi 2B, 9S e A2 in una rischiosa missione per la riconquista di un mondo abbandonato dall'umanità, dove scoprirai delle verità ormai dimenticate."

"NieR:Automata The End of YoRHa Edition include il pluripremiato gioco base e i contenuti del DLC 3C3C1D119440927, con tre colossei e dei completi aggiuntivi. È anche possibile scaricare gratuitamente il DLC 6C2P4A118680823, esclusivo per la versione del gioco su Nintendo Switch."

"Questo DLC include sei nuovi completi e quattro nuovi accessori che cambiano l'aspetto dei tuoi personaggi giocabili, oltre a due skin per Pod basate sui personaggi del celebre titolo per dispositivi mobile NieR Re[in]carnation."

" Inoltre, l'edizione fisica del gioco ha un'illustrazione di copertina creata dal character designer Akihiko Yoshida e include una copertina reversibile unica con un disegno di A2 creato dal concept artist Koda Kazuma."