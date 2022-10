Logitech G502 X, la recensione del restyling dell'iconico mouse da gaming

Se è vero che il Logitech G502 ha fatto un po' la storia dei mouse da gaming su PC negli ultimi anni, riuscendo a conquistare tantissimi utenti grazie alla solidità di un progetto che non lasciava praticamente nulla al caso, allora ci si chiede come fosse possibile migliorarlo e, soprattutto, se valesse la pena provarci. Un'operazione di redesign può anche rivelarsi sfortunata, del resto. L'azienda svizzera non si è però posta più di tanto il problema e ha lanciato sul mercato una nuova linea ispirata a quell'icona composta da tre differenti mouse: uno "basico" e cablato; uno wireless; e infine un terzo dotato non solo di connettività senza fili ma anche di un sistema di illuminazione RGB. Un'offerta modulare a tutti gli effetti e per tutte le tasche, che parte dai 94,99€ della versione di base per arrivare ai 179€ del modello Plus. Scopriamo come sono andate le cose nella recensione del Logitech G520 X.

Caratteristiche tecniche Logitech G502 X visto dal lato sinistro Il Logitech G520 X è il modello base della nuova linea, caratterizzato da una connessione cablata USB-A e da un design asimmetrico pensato esclusivamente per essere utilizzato con la mano destra. Nella parte sinistra del dispositivo è infatti presente un comodo alloggiamento per il pollice, ricoperto da una sezione gommata che garantisce il giusto grip. Non ci sono luci RGB, soltanto il logo Logitech elegantemente serigrafato sulla scocca. Una delle priorità dei progettisti era quella di ridurre il peso rispetto al G520 originale, e si può dire che tale obiettivo sia stato centrato alla grande: con i suoi 89 grammi, il nuovo modello risulta sostanzialmente più leggero, pur senza mettersi in competizione con dispositivi pensati appositamente per questo. Non a caso la struttura mantiene una certa rigidità, le plastiche non sono troppo sottili e l'effetto "giocattoloso" viene scongiurato in favore di un'ottima tenuta sul tappetino. Le caratteristiche tecniche più interessanti, ad ogni modo, risiedono nella componentistica del mouse, grazie all'impiego di switch Lightforce con tecnologia ibrida ottico-meccanica, che riescono a unire precisione e feedback in un'unica soluzione, e al sensore Hero 25K con la sua risoluzione fino a 25.600 dpi dotato di filtri per l'eliminazione dei fenomeni di smoothing, accelerazione e filtraggio. Al netto di un cavo semplicemente gommato, che stride con la qualità delle altre soluzioni adottate, il Logitech G520 X può contare su undici pulsanti programmabili, cinque profili memorizzabili (tutto tramite il software gratuito Logitech G Hub) e una particolare attenzione alla praticità che si manifesta nella presenza di due diversi tasti per la regolazione dei DPI: uno come al solito vicino allo scroller, l'altro posto di lato ma estraibile, con tanto di cover per chiudere il foro. Scheda tecnica Logitech G502 X Design: asimmetrico, destrorso

asimmetrico, destrorso Switch: Lightforce ibridi ottico-meccanici

Lightforce ibridi ottico-meccanici Connettività: USB cablato

USB cablato Sensore: ottico Hero 25K

ottico Hero 25K Risoluzione: fino a 25.600 dpi

fino a 25.600 dpi Programmabile: sì, cinque profili

sì, cinque profili Dimensioni: 131,4 x 79,2 x 41,1 millimetri

131,4 x 79,2 x 41,1 millimetri Peso: 89 grammi

89 grammi Prezzo: 94,99€

Design Logitech G502 X visto dall'alto Il design del Logitech G502 X si pone come un'evoluzione del G502, forte di soluzioni più audaci in alcuni frangenti. I progettisti hanno rinunciato al "corridoio" che nel precedente modello attraversava i due pulsanti principali per poi aprirsi nel mezzo del dispositivo, riprendendo però l'idea della "canalina" che si chiude dai lati per convergere nella zona del palmo. Il risultato riesce a essere moderno ed elegante pur senza estremismi, mantenendo la colorazione completamente nera e rinunciando in questa versione di base, come detto, all'illuminazione RGB. Rimane la collocazione azzardata dei tasti extra: due accessibili con l'indice, due di lato con il pollice; questi ultimi soggetti durante le nostre prove ad alcuni click involontari, ma si tratta anche e soprattutto di una questione di abitudine. Logitech G502 X visto dall'alto La cosa importante è che Logitech non abbia lesinato sulla qualità delle plastiche, che nonostante il peso ridotto, come già detto pari a 89 grammi, risultano sufficientemente robuste al tatto e alla pressione, senza quindi consegnarci la sensazione di un apparecchio economico. Per quanto riguarda invece le dimensioni, il G520 X misura 131,4 x 79,2 x 41,1 millimetri.

Logitech G502 X Lightspeed Oltre al modello base, abbiamo potuto testare anche il Logitech G502 X Lightspeed, dunque il modello dotato di connettività wireless con tecnologia Lightspeed e un prezzo pari a 165€: una cifra pericolosamente vicina a raddoppiare quella richiesta per il G502 X liscio, e che probabilmente vorrete spendere solo ed esclusivamente laddove operare senza fili rappresenti per voi una priorità assoluta. Le caratteristiche dei due dispositivi sono infatti identiche, con la differenza ovviamente di un peso che raggiunge sul Lightspeed i 99,7 grammi a causa della batteria interna, che garantisce un'autonomia fino a 140 ore. Il Logitecht G502 X in versione Lightspeed, senza fili

Esperienza d'uso Logitech G502 X impugnato La nostra prova del Logitech G502 X si è protratta per circa un paio di settimane, dunque un intervallo di tempo più che sufficiente per prendere confidenza con le caratteristiche del mouse e apprezzare i miglioramenti apportati all'esperienza d'uso rispetto alla precedente versione. Rimane ben ancorato sul tappetino e i tasti laterali, come detto, danno origine a click involontari solo durante le prime ore. Il dispositivo si è rivelato preciso e affidabile in tutti i contesti, dalla navigazione web ai semplici fotoritocchi, sebbene lo scroller in modalità "a scatto" restituisca una sensazione parecchio ruvida e poco piacevole. Nulla da dire invece in ambito gaming, con il nostro ormai tradizionale focus sui battle royale come Call of Duty: Warzone e Apex Legends. Ebbene, con entrambi gli sparatutto il G502 X si è confermato efficace, ben piantato a terra e capace di supportare al meglio le nostre esigenze.