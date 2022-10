Nier: Automata The End of YoRHa, la recensione per Nintendo Switch

Strano trovarsi qui sul letto, cinque anni e mezzo dopo la pubblicazione di Nier: Automata, a godersi la fatica di Yoko Taro lontani da uno schermo domestico. È una sensazione che oggi appare meno stramba che in passato, alla quale ci abbiamo fatto il callo grazie a una console strepitosa che, esattamente come Nier: Automata, appartiene di diritto al club d'eccellenza del mercato videoludico globale. Negli anni avrete imparato a conoscere PlatinumGames e non è un caso che Automata, come Okami prima di lui, sia una delle opere migliori create dal poliedrico produttore Atsushi Inaba.

Stavolta il port è realizzato da Dying Light, il team della conversione per Switch di Dark Souls Remastered che, diciamocelo, al tempo fece anche un discreto lavoro. Anche nel caso della Nier: Automata The End of YoRHa ci troviamo di fronte a un prodotto molto valido che finalmente approda in portabilità, si tratta del primo Nier su console Nintendo e del primo gioco di Yoko Taro da godersi ovunque, dell'ennesimo prodotto portato da Square Enix sulla sua nuova, per certi versi, console d'elezione per i prodotti giapponesi dal sapore d'altri tempi.

Vediamo quindi in questa recensione di Nier: Automata The End of YoRHa per Nintendo Switch quanto è appagante portare l'universo di Nier in giro per il mondo.