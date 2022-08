PlayStation: collegamento al PSN per i giochi PC suggerito dai file di Marvel's Spider-Man

Sony in futuro potrebbe integrare alcune funzioni del PlayStation Network nei giochi per PC dei PlayStation Studios, con gli utenti che potrebbero persino ricevere delle ricompense qualora decidessero di collegare il proprio account.

Di recente Sony ha lanciato una pagina dedicata ai giochi PC sul suo sito ufficiale. All'interno è presente anche una F.A.Q. dove viene spiegato che "attualmente non è necessario un account PSN per giocare ai giochi di PlayStation Studios su PC". Quel "attualmente" potrebbe indicare che in futuro le cose potrebbero cambiare.

Come segnalato sulle pagine di VGC, analizzando i file di Marvel's Spider-Man Remastered per PC sono stati scovati diversi riferimenti al PSN, come "PSNAccountLinked" e "PSNLinkingEntitlements" che suggeriscono una funzione per collegare un account PSN.

Inoltre, sono stati scovati anche dei file chiamati "LevelCapExtra" in relazione a "PSN Linking Bonuses", suggerendo una sorta di bonus per i giocatori che decideranno di collegare il proprio account PlayStation. Nel caso specifico di Spider-Man probabilmente dei punti extra per potenziare le abilità dell'arrampicamuri.

Sembrerebbe dunque che Sony stia testando o quantomeno valutando l'idea di integrare il PSN nei porting per PC dei suoi giochi. Staremo a vedere.

Sempre nei file di Marvel's Spider-Man Remastered sono stati trovati dei riferimenti a una possibile modalità cooperativa, verrà aggiunta nel sequel?