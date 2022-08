Marvel's Spider-Man PC: una mod consente di diventare Stan Lee, un'altra Black Cat

Con l'arrivo su PC, è naturale che siano iniziate a essere prodotte le prime mod per Marvel's Spider-Man, una che trasforma il protagonista in Stan Lee, l'altra in Black Cat. Insomma, è solo la punta dell'iceberg, ma possiamo affermare che le danze sono ufficialmente iniziate.

Stan Lee è meglio di Spider-Man

Le due mod sono delle semplici reskin, e per ora non ci sono animazioni dedicate, visto che entrambi i personaggi sono bloccati nell'A-pose. Considerando comunque che Marvel's Spider-Man su PC è disponibile da pochissimi giorni, è già qualcosa e fa ben sperare per sviluppi futuri.

Black Cat al posto di Spider-Man

Vediamo dove scaricare entrambe le mod:

Stan Lee mod su NexusMods

Black Cat mod su NexusMods

In realtà sono state già pubblicate anche altre mod, molte delle quali dedicate alla grafica. Si tratta di lavori abbastanza preliminari e nelle loro primissime versioni. Le più promettenti sono Noir New York, che promette di migliorare il contrasto, i neri e le ombre di gioco, oltre che il bloom; la No HUD mod, invece, vuole rimuovere completamente l'HUD di gioco; la Miles Morales Suit anticipa il secondo gioco, mentre la Symbiote Black Suit aggiunte un personaggio che forse vedremo in Marvel's Spider-Man 2.