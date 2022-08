MultiVersus: Stagione 1, dettagli sulla patch e Black Adam in arrivo con Stripe?

MultiVersus ottiene oggi la patch prevista con l'avvio della Stagione 1, fissata proprio per il 15 agosto, e questa porta alcune variazioni nel bilanciamento del gioco oltre a novità in termini di contenuti, che potrebbero comprendere anche nuovi personaggi non ancora annunciati come Black Adam e Stripe.

Sappiamo già che la Stagione 1 comporterà l'arrivo di Morty all'interno dell'ampio roster dell'action game sull'universo Warner Bros. e DC Comics, ma a quanto pare ci sono altre novità in arrivo. Già da alcune ore gira un'immagine promozionale che mostra Black Adam come possibile nuovo personaggio in arrivo, oltre a Stripe, a quanto pare le nuove aggiunte previste per il gioco.



Black Adam è un villain storico dell'universo DC Comics, un antieroe che nasce all'interno della serie Shazam e si è poi sviluppato come personaggio autonomo. Stripe è invece un personaggio di Gremlins, il leader della First Batch delle creature in questione.

L'annuncio sui nuovi personaggi dovrebbe arrivare prossimamente, mentre nel frattempo sono state pubblicate le note ufficiali della patch, visibili a questo indirizzo. In queste possiamo vedere che Morty verrà inserito il 23 agosto e che la patch verrà spezzata in due parti, con la seconda che arriverà nei giorni successivi al 15 agosto.

Cambia la rotazione dei personaggi gratuiti dal 15 al 30 agosto, proponendo Arya, Batman, LeBron e Steven, con alcune variazioni per quanto riguarda interfaccia e punti XP del Battle Pass, per cui le ricompense sono aumentate a 10 per le vittorie e 5 per le sconfitte, rispetto a 5 per le vittorie e 3 per le sconfitte.



Per il resto, sono molte le variazioni minori applicate al gioco e ai personaggi per modificarne il bilanciamento, come riassunto anche nel geniale video pubblicato su Twitter da Monkey D. Lenny e riportato da Destructoid, visibile qui sopra. Il team Player First Games ha attuato modifiche che hanno portato alla riduzione di potenza per Finn di Adventure Time, Iron Giant, Bugs Bunny e altri.

Alcune modifiche particolari sono state applicate a Taz e alla sua mossa Tornado e ad Arya Stark, in particolare per quanto riguarda la gestione delle sue combo. Nel frattempo, MultiVersus ha raggiunto i 10 milioni di giocatori nel mondo e sembra sia in arrivo su Nintendo Switch, iOS e Android, secondo un leaker.