MultiVersus ha raggiunto i 10 milioni di giocatori

Stando alla pagina MultiVersus Stats, il picchiaduro 2D free-to-play MutiVersus ha superato i dieci milioni di giocatori totali. Più precisamente, al momento di scrivere questa notizia, la somma dei giocatori è di 10.229.314, per la gioia di Warner Bros.

I dati di oggi di MultiVersus

Oltre al grande numero di giocatori, MultiVersus può vantare anche altri raggiungimenti rilevanti come la grande quantità di recensioni positive su Steam, l'89% di 56.900 (al momento di scrivere questa notizia). Insomma, la formula scelta per il gioco sembra aver convinto i giocatori e che ci troviamo davanti a un serio contendente della serie Smash Bros.

Leggiamo la descrizione ufficiale di MultiVersus:

Personaggi

Scegli tra Harley Quinn, Tom e Jerry, Finn l'umano, Wonder Woman, Steven Universe, Jake il cane, Garnet, Superman e una creatura straordinaria chiamata Rendog. Ogni combattente dispone di abilità uniche che è possibile abbinare in modo dinamico con gli altri personaggi.

Mappe

Gioca su varie mappe ispirate ai mondi leggendari dei nostri personaggi, tra cui la Batcaverna di Batman, la Casa sull'albero di Jake e Finn e molto altro.

Multipiattaforma

Difendi il Multiverso insieme ai tuoi amici, dappertutto e in qualsiasi momento, su tutte le piattaforme disponibili. È possibile giocare e progredire anche in modalità multipiattaforma.

Modalità

Gioca alla nostra innovativa modalità cooperativa 2 vs 2 o all'intensa 1 vs 1 e alla modalità "Tutti contro tutti" per 4 giocatori. Puoi anche perfezionare le tue abilità nella modalità Addestramento o metterti alla prova nelle partite competitive classificate. MultiVersus supporta le partite in locale e online.

Personalizzazione

Ogni personaggio avrà una dotazione di vantaggi personalizzabili che cambieranno il tuo modo di giocare e la tua sinergia con i compagni di squadra.

Modalità competitiva

MultiVersus può vantare un'intensa modalità competitiva con dei server dedicati che garantiscono un'esperienza di gioco online fluida.

Un Multiverso in crescita

MultiVersus è aggiornato regolarmente con nuovi personaggi, livelli, modalità, eventi in gioco, skin e molto altro.