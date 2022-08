Sonic 2 - Il Film: le imperdibili edizioni home video arrivano il 9 agosto

Sonic 2 - Il Film è arrivato nelle sale italiane nella primavera di quest'anno, riscuotendo un ampio consenso tra pubblico e critica. Se avete mancato l'appuntamento al cinema non dovete però disperarvi: oggi, martedì 9 agosto, Sonic 2 - Il Film arriva sul piccolo schermo in Home Video, grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures. Oltre all'edizione in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-Ray e DVD, è possibile acquistare entrambi i film del franchise di Sonic The Hedgehog tramite la 2 Film Collection in doppio 4K Ultra HD + Blu-ray e doppio DVD. Potete vedere le immagini di tutte le edizioni disponibili nella galleria immagini qui di seguito.

Anche per le versioni home video, Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures non smentiscono la vicinanza dalla serie cinematografica a quella originale di casa SEGA, con un design della Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray che i fan di vecchia data troveranno certamente familiare! Ma le sorprese non finiscono qui perché le edizioni home video sono ricchissime di contenuti extra inediti, imperdibili anche se avete già visto il film al cinema. Nello specifico:

Commento del regista Jeff Fowler e della voce di Sonic Ben Schwartz

del regista Jeff Fowler e della voce di Sonic Ben Schwartz Cortometraggio animato : Sonic Drone Home-Sonic, Tails e Knuckles scoprono una discarica a Green Hills con un intruso familiare: uno dei droni di Robotnik!

: Sonic Drone Home-Sonic, Tails e Knuckles scoprono una discarica a Green Hills con un intruso familiare: uno dei droni di Robotnik! Scene eliminate ed estese : Alcuni eventi che sono stati lasciati in sospeso: dai un'occhiata a queste scene eliminate ed estese mai viste prima!

: Alcuni eventi che sono stati lasciati in sospeso: dai un'occhiata a queste scene eliminate ed estese mai viste prima! Blooper : Divertiti con queste esilaranti papere!

: Divertiti con queste esilaranti papere! Video Musicale : Kid Cudi - Stars in the Sky

: Kid Cudi - Stars in the Sky Scopri il tuo team : Il cast ci porta all'interno della realizzazione del film e ci offre uno sguardo dietro le quinte.

: Il cast ci porta all'interno della realizzazione del film e ci offre uno sguardo dietro le quinte. Il potente tira-pugni Knuckles : La troupe e l'Echidna in persona, Idris Elba, ci illustrano la storia del personaggio di Knuckles e il suo percorso di sviluppo.

: La troupe e l'Echidna in persona, Idris Elba, ci illustrano la storia del personaggio di Knuckles e il suo percorso di sviluppo. Rapide risposte con Ben Schwartz :Un divertente, e veloce come Sonic, botta e risposta con Ben Schwartz per scoprire qualcosa di più sulla persona che si nasconde dietro al riccio blu.

:Un divertente, e veloce come Sonic, botta e risposta con Ben Schwartz per scoprire qualcosa di più sulla persona che si nasconde dietro al riccio blu. Robotnik Reinventato :Jim Carrey ci racconta le origini del suo nuovo look ispirato ai videogiochi e come si è calato nel personaggio.

:Jim Carrey ci racconta le origini del suo nuovo look ispirato ai videogiochi e come si è calato nel personaggio. Un fratello per Sonic, Tails: Dopo aver doppiato il personaggio nei videogiochi per quasi un decennio, Colleen O'Shaughnessy ci accompagna nel divertente viaggio per portare Tails sul grande schermo!

Il film, diretto da Jeff Fowler e sceneggiato Pat Casey e Josh Miller, si aggancia ovviamente alle vicende del primo film della serie, nel quale Sonic era l'indiscusso protagonista, fronteggiato dall'esilarante Dr. Eggman di Jim Carrey. In Sonic 2 - Il Film tornano ovviamente gli amici umani di Sonic, Tom (James Marsden) e la moglie Maddie (Tika Sumpter), che hanno accolto il porcospino blu come un figlio. Il turbolento teenager però aggiungerà alla lista di conoscenze altri due storici volti del franchise videoludico... o forse è sarebbe meglio dire musi: Tails (Colleen O'Shaughnessey) e Knuckles, doppiato in originale da Idris Elba e in italiano da Maurizio Merluzzo.

Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale del film, oltre ad invitarvi a leggere la nostra recensione di Sonic 2 - Il Film. "Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate."