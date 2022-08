Super Punch-Out!!: modalità segreta per due giocatori scoperta dopo 28 anni

Dopo 28 anni dalla pubblicazione su Super Nintendo, è stata scoperta una modalità segreta per due giocatori in Super Punch-Out!! Non è la prima volta che un vecchio gioco si rivela tutt'altro che esaurito dal punto di vista dei segreti, ma fa sempre piacere sapere che c'è ancora molto da scoprire nei classici.

A trovare la modalità extra è stato Unlisted Cheats, utente Twitter che si occupa appunto di ricercare segreti nei giochi.

Stando a quanto scritto, la scoperta è stata casuale: Unlisted Cheats stava svolgendo un lavoro su richiesta e ha trovate dei cheat inediti in Super Punch-Out!!: "Tutti i codici segreti di questo gioco usano combinazioni di due pulsanti. Due sono conosciuti: il Sound test e l'input del nome in Giapponese. Ma ce ne sono altri due."

Quindi arriva la spiegazione di come attivare il cheat (considerate che le combinazioni vanno inserite sul JOYPAD2, mentre i tasti A e START vanno premuti sul JOYPAD1, come specificato nell'ultimo tweet da Unlisted Cheats stesso): "Nella schermata dei titoli, tenete premuti Y+R, quindi premete A o START. Apparirà la schermata seguente invece dei menù normali. Qui potete selezionare qualsiasi personaggio per combattere un match libero. Sono disponibili anche i combattenti dello SPECIAL CIRCUIT."

La schermata segreta di selezione dei combattenti per il match libero

Ma non finisce qui: "C'è di più, perché nella modalità libera, sulla schermata con le informazioni del personaggio selezionato, tenete premuti B+Y e premete A o START. Ora il personaggio della CPU può essere controllato con il JOYPAD2, quindi potete combattere contro una persona reale."

Quindi, se avete sempre desiderato giocare a Super Punch-Out!! in due giocatori, ora sapete come fare.